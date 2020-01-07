مصرع 35 واصابة 48 من مشيّعي قاسم سليماني في كرمان الايرانية

2020/01/07 | 13:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصادر مطلعة، في إيران بمصرع واصابة العشرات، إثر تدافع مشيعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.

وبحسب وسائل اعلام ايرانية ، فان 35 شخصاً لقوا حتفهم، فيما أصيب 48 آخرون، في حصيلة اولية، اثر تدافع في مراسم تشييع سليماني.

وشاركت حشود غفيرة في ...

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