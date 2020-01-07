ليفربول يعلن تعاقده مع “نايكي” مقابل 30 مليون في الموسم الواحد

2020/01/07 | 13:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة.. أصدر ليفربول بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، يعلن خلاله تعاقده مع شركة “نايكي” الأمريكية، لرعاية ملابس الفريق بدءًا من الموسم المقبل.وينتهي تعاقد ليفربول مع شركة “نيو بالانس” بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصلا لاتفاق حول التجديد.وجاء بيان ليفربول كالتالي: “يسر ليفربول أن يعلن عن تعاقده مع شركة نايكي الرائدة في مجال الأحذية والملابس، لتكون […]

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