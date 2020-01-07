عودة الروح للشيعة.

2020/01/07 | 13:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سليم الحسني (ابن سنبه).انتهى عام ٢٠١٩، وكان معظم قادة الشيعة ومفكريهم ومثقفيهم يشعرون بأن الواقع الشيعي في العراق قد أصابته فوالق التمزق، واقتربت إمكانية علاجه من حافة المستحيل.كان […]

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