مسؤول ايراني : مستعدون للعودة إلی جميع التزاماتنا بعد رفع العقوبات

2020/01/07 | 13:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، استعداد بلاده للعودة إلى الالتزام بكافة تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.ونقل الحساب الرسمي للخارجية الإيرانية عبر “تويتر” عن عراقجي ، خلال منتدى حوار طهران ، قوله “في الوقت الحالي لن نقيد إلى الاتفاق النووي لكن برنامجنا تحت إشراف الوکالة الدولية..[…]

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