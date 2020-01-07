إيران: مقتل العشرات في تدافع بمراسم دفن سليماني بمسقط رأسه كرمان

2020/01/07 | 13:20 - المصدر: فرانس 24

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قتل العشرات الأشخاص في تدافع للحشود الغفيرة من الإيرانيين، التي حضرت الثلاثاء مراسم دفن الجنرال قاسم سليماني بمسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران.



وفي كلمته، أشاد قائد الحرس الثوري بسليماني وأقرب مساعديه حسين بورجعفري الذي قتل معه في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

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