فيديو : 35 قتيلا و48 مصابا في تدافع أثناء تشييع جنازة سليماني

2020/01/07 | 13:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ عدد كبير من القتلى و الاصابات في مدينة كرمان الايرانية بسبب حالات التدافع في تشييع الجنرال قاسم سليماني.

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