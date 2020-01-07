الفنان أياد راضي يستعد لتصوير مسلسل كوميدي جديد

2020/01/07 | 13:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الفنان الكوميدي أياد راضي لتصوير مسلسل جديد لموسم رمضان المقبل.وذكر راضي في تصريح صحفي، أنه”سيتم المباشرة في تصوير المسلسل الكوميدي الجديد خلال منتصف الشهر الجاري للموسم الرمضاني المقبل ، وسيكون من 20 حلقة ،فيما تتواصل الاختبارات لاختيار عدد من الوجوه الشابة”.وأشار راضي الى “وجود مفاوضات لعمل درامي جديد خارج إطار الكوميديا”.يذكر أن

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