شهد: طموحنا كبير في إعادة إنجاز قطر وبلوغ أولمبياد طوكيو

2020/01/07 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد في تايلند اليوم الثلاثاء المؤتمر الفني والصحفي الخاص بمباراة منتخبنا الاولمبي ونظيره الاسترالي ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات للنهائيات الآسيوية تحت 23 عاما .

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