خبير قانوني: امريكا لن تلاحق اموال العراق لوجود تسوية نهائية للديون معها

2020/01/07 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان الولايات المتحدة لن تلاحق اموال العراق المودعة في الخزانة الفيدرالية الامريكية بعد تسوية كافة الديون بذمته تجاه شركاتها.وقال حرب في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، إن “العراق قام قبل خمس سنوات بتسوية مع الولايات المتحدة الامريكية بدفع اكثر من 500 مليون دولار عن كافة […]

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