شاحنات أيسوزو الإنتاجية .. الآن بالأقساط من شركة نبع زمزم للتجارة

2020/01/07 | 13:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نبع زمزم للتجارة العامة والوكالات التجارية المحدودة والوكيل الحصري لايسوزو اليابانية، الثلاثاء، عن إستمرارها العمل بنظام البيع بالأقساط.

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