2020/01/07 | 13:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن بيعه لاكثر من 154 مليون دولار وبمشاركة 18 مصرفا وشركة واحدة.وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته لتصل الى 154 مليون و639 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 دينار لكل دولار ،مقارنة بيوم الخميس التي بلغت المبيعات فيها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يبيع 154 مليون دولار في مزاده اليوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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