2020/01/07 | 13:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الثلاثاء، عن توقيعه عقد توطين رواتب مع وزارة الداخليه ويشملهم بالعديد من التمويلات.وقال المصرف في بيان تلقته وكالة صدى انه “وقع عقد توطين رواتب منتسبي وزارة الداخليه”، مبينا ان “المصرف قرر شمولهم بالعديد من السلف والقروض الخاصة بالمصرف”.واضاف المصرف انه “سيتم شمولهم بتمويل مرابحة شراء عقار يصل الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف النهرين يوقع عقد توطين رواتب مع وزارة الداخليه ويشملهم بالعديد من التمويلات وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف النهرين يوقع عقد توطين رواتب مع وزارة الداخليه ويشملهم بالعديد من التمويلات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف النهرين يوقع عقد توطين رواتب مع وزارة الداخليه ويشملهم بالعديد من التمويلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).