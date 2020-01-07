2020/01/07 | 14:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة علي المؤيد، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية الى أن تكون واضحة وشفافة، محذرا من ابقاء الناس عرضة للشائعات.

وقال المؤيد، في تغريدة له على موقع تويتر، "على الحكومة العراقية أن تكون واضحة و شفافة مع مواطنيها في تبيان ما يجري وكذلك الإجراءات التي تتخذها في الوقت الراهن".واشار المؤيد الى أن "ابقاء الناس عرضة للشائعات وطعمة للحروب النفسية متعددة الأطراف، ستبقي الشارع قلقا ومربكا وضائعا وسيزيد ذلك مجتمعنا إنقساما، معرضا الأمن المجتمعي لمخاطر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة للحكومة لأن تكون واضحة وعدم ابقاء الناس عرضة للشائعات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة للحكومة لأن تكون واضحة وعدم ابقاء الناس عرضة للشائعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).