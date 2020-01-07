طلبة كليات الديوانية: نزيل الجهل ثم نتعلم(صور)

2020/01/07 | 14:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق واصل طلبة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن الدوام والنزول إلى ساحة الساعة معقل اعتصامات متظاهري الديوانية في المحافظة.ويأتي اعتصام طلبة الديوانية، هو استمرار للتظاهرات التي تشهدها المحافظة المنتفضة من أجل المطالبة بتعديل مسار العملية السياسية وإجراء التصحيح الفعلي لنظام الحكم في البلد.وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، تظاهرات منذ الأول […]

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