الولائي مخاطبا ترامب بالقول: عاقب ان استطعت

2020/01/07 | 14:08 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اعتبر الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي، الثلاثاء، تراجع أميركا بشأن فرض العقوبات على العراق بانه “نكوص وهروب”، فيما خاطب دونالد ترامب بالقول: عاقب ان استطعت”.وقال الولائي في تغريدة على موقعه في “تويتر”، إن “انتظار العقاب اصعب، فانتظروا ردّنا، والطرد من العراق اذل من النزول الى ارضه فاخرجوا، ومحو التغريدة ...

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