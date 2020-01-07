2020/01/07 | 14:08 - المصدر: SNG الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /SNG- اعتبر الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي، الثلاثاء، تراجع أميركا بشأن فرض العقوبات على العراق بانه “نكوص وهروب”، فيما خاطب دونالد ترامب بالقول: عاقب ان استطعت”.
وقال الولائي في تغريدة على موقعه في “تويتر”، إن “انتظار العقاب اصعب، فانتظروا ردّنا، والطرد من العراق اذل من النزول الى ارضه فاخرجوا، ومحو التغريدة ...
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وقال الولائي في تغريدة على موقعه في “تويتر”، إن “انتظار العقاب اصعب، فانتظروا ردّنا، والطرد من العراق اذل من النزول الى ارضه فاخرجوا، ومحو التغريدة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولائي مخاطبا ترامب بالقول: عاقب ان استطعت) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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