ايران تعلن استعدادها للعودة الى التزاماتها بالاتفاق النووي

2020/01/07 | 14:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، استعداد بلاده للعودة إلى الالتزام بكافة تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

ونقل الحساب الرسمي للخارجية الإيرانية عبر "تويتر" عن عراقجي قوله خلال منتدى حوار طهران ان "في الوقت الحالي لن نقيد إلى الاتفاق النووي لكن برنامجنا تحت إشراف الوكالة الدولية..



نحن على استعداد للعودة إلى جميع التزاماتنا بعد رفع كل العقوبات".

وأضاف عراقجي إن "الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية لا تعني أن الاتفاق النووي قد انتهى، بل الوصول إلى توازن معقول في الاتفاق النووي".

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل فونتيليس، أعرب عن أسفه، يوم أمس الاثنين، لإعلان إيران الخطوة الأخيرة من خطوات خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي بإزالة كافة القيود على عملياتها النووية.

وأعلنت إيران يوم أمس الأحد، إنها ستبدأ في تنفيذ الخطوة الخامسة في الحد من التزاماتها النووية، وبالتالي عدم التزامها بأي قيود تضمنها الاتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم وهو ما يعني أنه لن تكون هناك قيود على قدرتها على التخصيب، وسيعتمد الأمر من الآن على احتياجات إيران التقنية".

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