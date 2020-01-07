2020/01/07 | 14:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

زعمت عالمة الفضاء البريطانية هيليت شارمان، أن المخلوقات الفضائية موجودة وهي حية بيننا على سطح الأرض.

وقالت أول بريطانية تذهب في رحلة إلى الفضاء "الكائنات الفضائية موجودة وتحيا في مكان ما في هذا الكون.



هناك أشكال مختلفة تماما من الحياة بين مليارات النجوم"، وفقا لما نشرته شبكة "بي.



بي.



سي" البريطانية.

وتابعت "على الرغم من أن أجسام الكائنات الفضائية لا تتكون من النيتروجين والكربون كأجسام البشر، إلا أنها قد تكون موجودة على سطح الأرض الآن لكننا لا نستطيع رؤيتها".

وأضافت "لدينا في الفضاء كل ما نحتاج إليه لنبقى على قيد الحياة كدرجة الحرارة المناسبة، والطعام والشراب، والأمان.



البشر هم الأهم".

يذكر أن هيليت شارمان، تم وضعها ضمن قائمة فرسان السنة الجديدة لعام 2018، وحصلت على وسام القديسين مايكل وجورج تقديرا لجهودها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالمة: الكائنات الفضائية تعيش بيننا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالمة: الكائنات الفضائية تعيش بيننا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).