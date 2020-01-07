2020/01/07 | 14:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أجلت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، دفن جثمان الجنرال قاسم سليماني بسبب الازدحام الشديد وسقوط قتلى وجرحى.

وذكر التلفزيون الإيراني، سقوط قتلى وجرحى إثر تدافع مشيعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

من جانب ذكر التلفزيون الإيراني أن "35 قتيلا و48 جريحا سقطوا في التدافع خلال تشييع سليماني".

ووصل جثمان سليماني، الذي قتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.

وشاركت حشود غفيرة في تشييع سليماني على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين أمس في العاصمة طهران بخمسة ملايين شخص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل دفن سليماني جراء تدافع المشيعين وسقوط قتلى وجرحى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل دفن سليماني جراء تدافع المشيعين وسقوط قتلى وجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).