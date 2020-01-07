النزاهة تعلن أسماء مسؤولين أفصحوا عن ذممهم المالية

2020/01/07 | 14:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن أسماء عددٍ من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة والوزراء الذين أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام 2020.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، ووزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، ووزير التجارة محمد هاشم العاني، قد أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري".

وبينت إنَّها تلقَّت أيضاً "استمارة الذمَّة الماليَّة لعددٍ من أعضاء مجلس النُّوَّاب للدورة الحاليَّة، وهم كلٌّ من النُّوَّاب محمد علي محمد تميم الجبوري، وفالح ساري عبداشي عكاب الجياشي، وسهام شنون عبد الله، وعبد الحسين عزيز".

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حددت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية.

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