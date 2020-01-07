2020/01/07 | 14:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور لقضية النجمة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم الذي كان قد أوقف في مخفر قوى الأمن الداخلي في زوق مصبح، بعدما قتل السارق الذي دخل منزلهما بهدف السرقة.وفي معلومات أوردتها محطة LBCI أن القاضية غادة عون قررت الإفراج عن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بعد إطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الافراج عن زوج نانسي عجرم وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الافراج عن زوج نانسي عجرم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الافراج عن زوج نانسي عجرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).