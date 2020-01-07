2020/01/07 | 14:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة وصول جثمان الشهيد المهندس لمحافظة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة وصول جثمان الشهيد المهندس لمحافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة وصول جثمان الشهيد المهندس لمحافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).