2020/01/07 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول محور غرب الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح: جريمة ترامب النكراء انتهاك لسيادة العراق .

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