2020/01/07 | 14:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد مع شركة “نايكي” للملابس والمستلزمات الرياضية، يستمر “لعدة أعوام” اعتباراً من الموسم المقبل.وذكر نادي ليفربول عبر موقعه على الإنترنت “يسر نادي ليفربول الإعلان عن التعاقد مع شركة نايكي للملابس الرياضية، لتزويد الفريق بقميص الموسم الجديد 2020 ـ 2021”.ولم يعلن ليفربول التفاصيل المالية للعقد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة نايكي تُجهز قمصان ليفربول بعقدٍ طويل الامد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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