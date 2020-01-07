أمير العماري: الروح الجماعية مفتاح النجاح في النهائيات الآسيوية

2020/01/07 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعب وسط منتخبنا الاولمبي والمحترف في صفوف جونكوبينغز سودرا السويدي أمير العماري أن الروح الجماعية ستكون مفتاح النجاح بالنسبة للفريق، وذلك قبيل المواجهة مع أستراليا يوم غد الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

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