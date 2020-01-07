2020/01/07 | 14:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيع 154 مليون دولار في مزاد البنك المركزي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 14:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيع 154 مليون دولار في مزاد البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيع 154 مليون دولار في مزاد البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).