السعودية والكويت تعينان مستشارا لدراسة حقل الدرة للغاز

2020/01/07 | 14:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة الراي الكويتية يوم الثلاثاء إن السعودية والكويت طلبتا من مستشار عالمي إعداد دراسة لحقل الدرة البحري للغاز في المنطقة المقسومة وتقييم حصة الغاز لكل دولة بالمشروع المشترك.

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