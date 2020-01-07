زيادة احتياطي النقد الأجنبي بالصين في ديسمبر أكثر من المتوقع

2020/01/07 | 14:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر مما هو متوقع في ديسمبر كانون الأول مع انتعاش اليوان بعد أن توصلت واشنطن والصين إلى اتفاق تجارة جزئي.

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