2020/01/07 | 14:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية الفئة المشمولة بقرار تحسين المعدل.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى،ان” المديرية العامة للتقويم والامتحانات اصدرت تعميماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان بشأن قرار تحسين المعدل.واضاف ان “قرار تحسين المعدل يخص الطلبة الصباحيين (حصراً) ، ولا يشمل الطلبة المسائيين والطلبة الخارجيين ، وكذلك طلبة المحاولات”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية: تحسين المعدل يشمل طلبة الصباحي حصراً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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