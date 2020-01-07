متظاهرو ذي قار يقطعون طريق البهو بإضرام النار في الإطارات

2020/01/07 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قطع العشرات من المتظاهرين وسط الناصرية تقاطع البهو الرئيسي وسط الناصرية، بالإطارات.وقال مراسل “يس عراق”، بأن “ألمتظاهرين قاموا بجمع الاطارات ويستعدون لإضرام النار فيها وسط الشارع”.وتشهد محافظة ذي قار جنوبي العراق، تظاهرات غاضبة منذ الأول من أكتوبر العام الماضي، أحرق المحتجين مقرات جميع الأحزاب في المحافظة وقدموا العديد من الشهداء […]

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