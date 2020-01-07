التربية توضح: تحسين الطلبة لمعدلاتهم محصور بفئة واحدة فقط

2020/01/07 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، توضيحاً بخصوص نظام تحسين المعدل الذي تم اقرارهُ خلال شهر كانون الأول الماضي من قبل هيئة الرأي، التي تترأسها وزيرة التربية سها خليل العلي بك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت، تعميماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان، يوضح أن قرار تحسين المعدل يخص الطلبة الصباحيين (حصراً)".

وأضافت أنه "لا يشمل الطلبة المسائيين والطلبة الخارجيين، وكذلك طلبة المحاولات".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء (7 كانون الثاني 2019)، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في حادثة تفجير مسجد قيد الانشاء شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، تمكنها من ضبط منتحل صفة موظف بهيأة النزاهة في محافظة كربلاء، مبينة قيام المتهم بتهديد مسؤول أملاك المحافظة.





وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلـنت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، عن إيقاف التعيينات على الملاك الدائم وبصفة عقد او أجر يومي في مركز الوزارة وجميع التشكيلات العامة التابعة لها.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد

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