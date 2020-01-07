شاهد.. عبد المهدي يقيم مجلس عزاء على ارواح الشهداء

2020/01/07 | 14:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال مجلس عزاء لشهداء العملية التي نفذتها الولايات المتحدة والتي ادت الى استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني ورفيقه الق...

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