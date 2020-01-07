زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة بورتوريكو الامريكية

2020/01/07 | 14:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة بورتوريكو الأمريكية، مساء امس الإثنين، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب جنوبي الجزيرة بعمق 10 كلم، فيما قال مسؤولون محليون إنه ليس هناك مخاوف من حدوث تسونامي.وقال أنجل فازكيز، مدير هيئة الطوارئ بمدينة بونس الساحلية، لوكالة

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