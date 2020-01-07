تسارع التضخم بمنطقة اليورو في كانون الاول

2020/01/07 | 14:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفاد تقدير من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو تسارع كما كان متوقعا في ديسمبر كانون الأول، بينما فاق ارتفاع مبيعات التجزئة التوقعات في مؤشر على تنامي الطلب الاستهلاكي.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو التسع عشرة صعدت 1.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول وزادت 0.3 بالمئة عن الشهر السابق.

جاء الارتفاع السنوي في حدود توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وأسرع من الواحد بالمئة المسجلة في نوفمبر تشرين الثاني.

يعود تسارع التضخم بشكل أساسي إلى زيادة 0.2 بالمئة على أساس سنوي في أسعار الطاقة التي كانت منخفضة 2.3 بالمئة في الشهر السابق.

يريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على التضخم أقل بقليل فحسب من اثنين بالمئة على المدى المتوسط ويتابع بشكل وثيق التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية غير المصنعة والطاقة عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.

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