المالكي للسفير البريطاني: العراق يرفض التعرض لأراضيه

2020/01/07 | 14:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، ان العراق يرفض التعرض لأراضيه ولايمكن التساهل باتجاه اَي ممارسة تؤدي الى انتهاك سيادته.وذكر بيان لمكتب المالكي، ان" الاخير بحث خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هيكي مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية والتصعيد الحاصل في العراق والمنطقة ".واكد المالكي" ان العراق يرفض التعرض لأراضيه ولايمكن التساهل باتجاه اَي ممارسة تؤدي الى انتهاك سيادته ، ويسعى الى إقامة علاقات مع الجميع ".وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون حرص العراق على ان تكون علاقاته مبنية على التعاون والإحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".بدوره اعرب السفير البريطاني استعداد بلاده لدعم كل الجهود الرامية لتهدئة الأجواء وإبعاد الازمات عن العراق والمنطقة .

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