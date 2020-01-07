إيران: تأجيل دفن سليماني بعد مقتل العشرات من المشيعين في تدافع بمسقط رأسه كرمان

2020/01/07 | 14:42 - المصدر: فرانس 24

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تم تأجيل دفن الجنرال قاسم سليماني بعد مقتل العشرات من الإيرانيين الثلاثاء في تدافع الحشود أثناء المراسم في مسقط رأسه بكرمان جنوب شرق البلاد.



ولم تعرف بعد مدة التأجيل ولا توقيت دفن سليماني.



وأشاد الجنرال حسين، القائد العام للحرس الثوري الإيراني خلال المراسم بسليماني وبمساعده حسين بورجعفري الذي قتل معه في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

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