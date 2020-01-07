2020/01/07 | 14:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: جثمان الشهيد المهندس يصل مركز البصرة ومشيعون يملئون الشوارع المحيطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 14:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: جثمان الشهيد المهندس يصل مركز البصرة ومشيعون يملئون الشوارع المحيطة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: جثمان الشهيد المهندس يصل مركز البصرة ومشيعون يملئون الشوارع المحيطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).