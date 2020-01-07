2020/01/07 | 14:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن ضبط ٢٨١ من المقذوفات والقنابر مخبئة في منطقة مكيشيفة بجزيرة سامراء.وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “قوة من شعبة استخبارات اللواء ١٢ الفرقة الرابعة وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة وقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء مخبأ للمقذوفات والقنابر في منطقة مكيشيفة بجزيرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط ٢٨١ مقذوفاً في جزيرة سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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