هيئة النزاهة: ضبط منتحل صفة موظف في الهيئة بمحافظة كربلاء

2020/01/07 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، عن تمكنها من ضبط منتحل صفة موظف بهيئة النزاهة في محافظة كربلاء، مشيرة الى قيام المتهم بتهديد مسؤول أملاك المحافظة.

وأشارت الهيئة الى إن فريق عمل من مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة تمكن بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية في المحافظة من ضبط المتهم، موضحة قيام المتهم بانتحال صفة محقق في الهيأة والاتصال بمسؤول شعبة أملاك المحافظة، وتهديده بوجود ملفات عليه في الهيئة.

وبينت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بعملية الضبط، التي تمت بناءً على مذكرة قضائية وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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