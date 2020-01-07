بريطانيا: إن اندلعت الحرب ستكون مدمرة وتصب بمصلحة المتشددين

2020/01/07 | 14:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق على وقع التصعيد الإيراني الأميركي، حذرت بريطانيا، الثلاثاء، من اندلاع الحرب، منبهة إلى أنها ستكون مدمرة.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: “مبعث قلقنا هو أنه لو اندلعت حرب فستكون مدمرة للغاية”، مضيقاً نتطلع لنزع فتيل التوترات مع إيران.كما اعتبر أن أي حرب مع إيران ستصب في مصلحة المتشددين في أنحاء […]

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