2020/01/07 | 14:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

زعمت عالمة الفضاء البريطانية هيليت شارمان، أن المخلوقات الفضائية موجودة وهي حية بيننا على سطح كوكب الأرض".

وقالت أول بريطانية تذهب في رحلة إلى الفضاء: "الكائنات الفضائية موجودة وتحيا في مكان ما في هذا الكون.



هناك أشكال مختلفة تماما من الحياة بين مليارات النجوم"، وفقا لما نشرته ه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لســـنا الوحيــدين علـى هــذا الكوكـــب .. فــ هناك مخــــلوقاتً اخــرى وهي ..؟!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لســـنا الوحيــدين علـى هــذا الكوكـــب .. فــ هناك مخــــلوقاتً اخــرى وهي ..؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).