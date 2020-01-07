تعرف على العقوبات الأميركية المتوقع فرضها على العراق

2020/01/07 | 14:51 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



في أول ردّ فعل أميركي على قرار البرلمان العراقي بإلزام الحكومة إخراج القوات الأجنبية من البلاد، هدّد الرئيس ...

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