تصورات ما بعد الكارثة الإقتصادية المقبلة

2020/01/07 | 15:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد هادي ترامب هدد العراق “بحسب تعبيره” بعقوبات أقسى من تلك التي تواجه ايران حاليآ … حاولت ايران مقاومة الحصار بالاعتماد على الصناعة والزراعة الوطنية … ومن خلال اسواقها المفتوحة...أكمل القراءة ←

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