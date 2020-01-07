سيرة حياة المرشح لمنصب رئيس الوزراء:عبد الغني الأسدي

2020/01/07 | 15:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:هادي حسن عليوي السيرة والتكوين: عبد الغني عجيل طاهر الأسدي..من مواليد مدينة ألجبايش..بمحافظة الناصرية..العام 1951..قضى طفولته ودراسته فيها..انظم الى الكلية العسكرية العراقية / الدورة 51...أكمل القراءة ←

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