2020/01/07 | 15:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفن سليماني بعباءة السيد الخامنئي وبجوار صديق قتله صدام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 15:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفن سليماني بعباءة السيد الخامنئي وبجوار صديق قتله صدام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دفن سليماني بعباءة السيد الخامنئي وبجوار صديق قتله صدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).