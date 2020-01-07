2020/01/07 | 15:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المصري يعلق رحلاته الجوية إلى بغداد 48 ساعة بسبب الظروف الأمنية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المصري يعلق رحلاته الجوية إلى بغداد 48 ساعة بسبب الظروف الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).