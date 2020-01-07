شركة مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى بغداد مؤقتاً بسبب الأوضاع الأمنية

2020/01/07 | 15:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن المتحدث بأسم وزارة الطيران المدني المصرية باسم عبد الكريم في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية إنه ” نظرًا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد، اعتبارًا من غدٍا الأربعاء الموافق 8 يناير وحتى الجمعة 10 يناير، […]

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