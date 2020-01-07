ألمانيا تسحب قواتها من العراق

2020/01/07 | 15:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلن #الجيش_الألماني، اليوم الثلاثاء، أنه سيسحب جزءاً من الجنود الألمان المنتشرين في #العراق لمهمات تدريب.ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن المتحدثة باسم #وزارة_الدفاع الألمانية، قولها إن […]

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