نائب عن الحكمة : وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية اصبح غير شرعي بعد قرار البرلمان

2020/01/07 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، ان وجود القوات الأميركية في العراق اصبح غير شرعي، بعد صدور القرار الأخير للبرلمان بشأن إخراجها.

وأوضح فدعم في تصريح، ان اخراج القوات الاجنبية ملزم لأنه جاء بطلب من الحكومة الاتحادية، وبكتاب رسمي بعد تصويت مجلس الامن الوطني، وتم التصويت عليه داخل البرلمان بإجماع الحاضرين، مشيرا الى وجود خطوات اخرى في حال عدم تنفيذه من قبل القوات الامريكية.

وأضاف فدعم ان القوات الامريكية تمادت بالاعتداءات على القطعات العسكرية والأمنية، بخلاف القانون والاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع واشنطن، وهو ما جعل وجودها مضرا بالبلد، لافتا الى ان تلك القوات تصنف على انها غير مرحب بها وعليها المغادرة بأسرع وقت، لكي لا يضطر الشعب العراقي لاتخاذ طرق أخرى لاخراجها.

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