أيهما أكثر فائدة: الاستحمام ليلاً أو نهاراً؟

2020/01/07 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/بعد يوم عمل شاق، يعد أخذ حمام يومي من الأمور التي يقوم بها ملايين الناس في أماكن مختلفة حول العالم.فما هو التوقيت الأفضل للاستحمام؟ وماهي فوائد الاستحمام في المساء أو الصباح؟ الاستحمام يومياً من الأمور التي يقوم بها ملايين الناس حول العالم، إذ أن نسق الحياة المطرد وطبيعة مشاغل الناس (العمل، الدراسة…) جعلت الاستحمام […]

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