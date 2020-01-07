وفاة نجم المنتخب السعودي “خميس العويران”

2020/01/07 | 15:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ توفي لاعب المنتخب السعودي السابق، وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.كان العويران قد خضع لجراحة في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.يذكر أن العويران لعب للهلال في الفترة بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 […]

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